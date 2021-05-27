Умер автор одной из самых продаваемых книг в мире

Американский писатель и иллюстратор Эрик Карл, автор одной из самых продаваемых книг в мире «Очень голодная гусеница», умер в Нортгемптоне, штат Массачусетс. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на сына писателя Ролфа Карла.

Иллюстратор скончался в своей студии в возрасте 91 года. Причиной смерти стал отказ почек.

Эрик Карл родился в 1929-м в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Его семья, эмигрировавшая в США из Германии, решила вернуться на родину незадолго до начала Второй Мировой войны. Он вернулся в Соединенные Штаты в 1952 году. Занялся иллюстрированием книг для детей в тридцатилетнем возрасте. За свою карьеру он выпустил более 70 изданий.

Он наиболее известен по книге «Очень голодная гусеница», впервые вышедшей в 1969 году. В ней рассказывается о превращении гусеницы в бабочку. Тираж книги составил более 55 миллионов копий, ее перевели более чем на 50 языков. В русском переводе «Очень голодная гусеница» вышла в 2008 году.