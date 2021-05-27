Ультразвуковая чистка: в моде – бережность

Времена безудержной ручной и механической чистки начинают потихоньку уходить в прошлое. Во многом этому способствует состояние кожи и капиллярной сетки – начальные стадии купероза фиксируются даже у совсем молоденьких клиенток в возрасте 20+. Прошедшая холодная зима значительно усугубила эту проблему – и травматическая чистка во многих случаях становится под запретом. Но чистить кожу все равно нужно, и у косметологов есть настоящая палочка-выручалочка – уз-скрабер.

Ультразвук: важные детали

Современное оборудование – это выверенные до микродоз технические параметры, которые не оказывают вредного воздействия на здоровье человека, не имеют отдаленных последствий, не вызывают осложнений и рисков. Уз-скрабер – яркий тому пример. Чуть больше частота и мощность – возможен риск появления ожогов на кожных покровах. Малая и слабая частота – не получится хорошее распыление, а именно оно обеспечивает надлежащее качество чистки. Узкие острые края лопатки актуализируют проблему травмирования эпидермиса, осложняют прохождение лопатки по труднодоступным местам.

Уз-скрабер, в котором сведены к нулю вышеперечисленные нюансы – настоящая находка. Удобный в руке, безопасный и аккуратный, бережный по отношению к коже, в руках и опытного, и начинающего косметолога он способен гарантировать качественную работу и отличный результат в итоге. К тому же, он не работает один – компанию ему составляют специальные средства для разрыхления кожи. Энзимные пилинги, термогели, гели холодного гидрирования и другие нужные препараты подготовят кожные покровы, проведут разрыхление эпидермиса, и уз-скраберу останется только вытолкнуть содержимое пор вверх.

Ультразвуковая лопатка + профессиональные качественные средства + маленькие индивидуальные лайфхаки и секреты каждого мастера, и процедура чистки станет настоящим удовольствием. Ведь после нее – свежее личико, нежные кожные покровы, вычищенные поры и ощущение полной чистоты. Но уз-скрабер может применяться не только для чистки – он работает и как метод поверхностного пилинга. В таком случае предварительная подготовка не нужна – только специальная жидкость для распыления.

Ультразвук: возможности лечения

В кабинете современного косметолога есть приборы, без которых он априори не может оказывать широкий спектр услуг. В первую очередь это аппарат микротоковой терапии и уз-скрабер. Именно они составляют базу, с помощью которой мастер предлагает клиентам достаточный спектр услуг. Микротоки – лечение, омоложение, профилактика. Действие ультразвуковой лопатки во многом аналогично: это тоже лечение и омоложение, но также – и клеточный массаж.

Ультразвук как метод применяется для лечения:

Угревой болезни

Акне

Жирной пористой кожи

Купероза

Купероз в этом списке несколько выделяется из общего перечня. В решении этой проблемы существенно помогает микромассаж клеточек – а ультразвук единственный физический фактор, который его осуществляет. Перевернув лопатку уз-скрабера и нанеся специальное лечебное средство, можно и внедрить его в кожу, и провести дополнительный массаж.

Угревая болезнь, акне требуют длительного лечения. Конечно, с помощью одних только акустических колебаний звуковой волны эти проблемы не решить, но оказать посильное воздействие уз-скрабер может. К тому же, часто косметологи назначают такую чистку как метод лечения – 1 раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, до полугода. Антибактериальные свойства ультразвука – фактор, хорошо и давно известный и активно применяемый в медицине.

Комбайны и аппараты: ультразвук как опция

Преимущество компактных портативных аппаратов уз-скрабера – в их аккуратных лаконичных размерах. Легкий вес и небольшие размеры делают его весьма удобным в работе прибором. Его легко спрятать в кабинете, легко поставить обратно на полочку косметологической тележки.

Если же салон или частный мастер рассматривает вопрос оснащения или кардинального переоснащения своей рабочей базы, тогда уже стоит вопрос приобретения полифункционального аппарата, различные опции которого так или иначе будут задействованы во всех или в большинстве проводимых процедур.

Компания «Бьюти Сервис Украина» предлагает 10 вариантов приборов с опцией уз-скрабера – 2 портативных и 8 полифункциональных комбайнов. Технические параметры ультразвука в них одинаковые – выверенные по своим максимально оптимальным техническим параметрам. Частота лопатки во всех них одинакова – 25 кГц.

Компания «Бьюти Сервис Украина» – официальный дистрибьютор с 15-летним опытом работы, и все технические устройства компании прошли обязательную сертификацию. Сертифицированное оборудование – залог успешной качественной и безопасной работы. Уз-скрабер компании «Бьюти Сервис Украина» – рабочий инструмент, дающий кожным покровам клиенткам салонов красоты желанную чистоту и свежесть.