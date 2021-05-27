Украина выразила непонимание в связи с отсутствием приглашения на саммит НАТО

Украина посетовала на отсутствие прогресса в политике «открытых дверей» НАТО, заявив, что она не понимает, почему она не приглашена на саммит блока в июне.

Лидеры НАТО встретятся в Брюсселе 14 июня в рамках усилий по улучшению трансатлантических связей при президенте США Джо Байдене на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.

«Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, но мы не понимаем, как можно не найти формат участия Украины», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в этом месяце призвал НАТО усилить свое присутствие в Черноморском регионе и попросил США поддержать заявку Киева на получение Плана действий по членству в НАТО на предстоящем саммите.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Кулеба заявил, что Киев благодарен НАТО за «постоянное подтверждение политики открытых дверей», но добавил, что для ее реализации не было сделано ни одного шага.

«Когда нас в Украине обвиняют в слишком медленном проведении реформ, то что уж говорить о принятии и реализации решений альянса, которые 13 лет покрываются пылью?» – заявил Кулеба.