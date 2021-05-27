“Стоп-Земля”: український фільм визнали найкращим на Берлінале-2021

Український фільм “Стоп-Земля” режисера Катерини Горностай переміг на кінофестивалі Берлінале-2021.

Про це повідомили у пресслужбі Берлінського фестивалю.

Так, кінострічка про підліткові переживання столичної школярки здобула перемогу в номінації Generation 14plus.

Фільм розповідає про випускницю однієї з київських шкіл, на ім’я Маша. Вона і її двоє друзів стикаються з буденністю навчання, стресом через іспити й переживають перше кохання.

“Завдяки творчим прийомам візуалізації стає ясно, як наше покоління мріє, відчуває і переживає життя. Передається меседж, що зіткнення з певними страхами – це частина життя, яка дозволяє насолодитися найбільш захопливим етапом молодості”, – зазначили у пресслужбі.

Журі обрало фільм “Стоп-Земля” як найкращий за “справжню історію дорослішання” і “впевнене висвітлення важливих тем, які подобаються молоді”.

“Стоп-Земля” – це дебютний фільм режисерки. Статуетку Кришталевий ведмідь Горностай отримає під час церемонії нагородження Берлінале, яка відбудеться з 9 по 20 червня. На цей час запланована і прем’єра її фільму.

Нагадаємо, два українські фільми отримали нагороди на міжнародному фестивалі документального кіно.