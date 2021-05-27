Создан ИИ, который может писать программный код вместо кодеров

Исследователи из компании Microsoft представили новую программу на основе инструмента GPT-3, которая помогает разрабатывать сайты, приложения и алгоритмы без кода. Для этого все запросы нужно писать на естественном языке.
В сентябре 2020 года компания Microsoft купила эксклюзивную лицензию на технологию, лежащую в основе GPT-3, языкового инструмента ИИ, созданного OpenAI. Теперь технологический гигант из США объявил о первом коммерческом варианте использования программы: вспомогательная функция в программе PowerApps, которая превращает естественный язык в готовый код.
Эта функция ограничена по своему охвату и может создавать формулы только в Microsoft Power Fx, простом языке программирования из формул Microsoft Excel, который используется в основном для запросов к базам данных. Однако она демонстрирует огромный потенциал машинного обучения для помощи начинающим программистам, функционируя как инструмент автозаполнения кода.
«Существует огромный спрос на цифровые решения, но кодеров не хватает. Только в США не хватает миллиона разработчиков, — отмечают исследователи. — Поэтому вместо того, чтобы заставлять весь мир учиться кодить, почему бы нам не сделать так, чтобы среды разработки говорили на языке обычных людей?»
Microsoft уже несколько лет разрабатывает свою платформу Power Platform — набор программного обеспечения без использования кода, который предназначен для корпоративных клиентов. Эти программы работают как веб-приложения и помогают компаниям, которые не могут нанять опытных программистов, решать основные цифровые задачи, такие как аналитика, визуализация данных и автоматизация рабочих процессов.
Элементы приложения, разработанные в Power Platform, такие как кнопки, можно перетаскивать и перемещать по приложению — процесс очень похож на работу в программе PowerPoint. Но создание меню, позволяющих пользователям выполнять конкретные запросы к базе данных (например, поиск всех поставок, которые были доставлены в определенное место в определенное время), требует базового кодирования в виде формул Microsoft Power Fx.
Вместо того, чтобы заставлять пользователей учиться делать запросы к базе данных в Power Fx, Microsoft обновляет PowerApps, чтобы они могли просто написать свой запрос на естественном языке, который GPT-3 затем переводит в пригодный для использования код. Таким образом, пользователям даже не нужно обладать специальными данными.
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