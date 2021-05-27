Создан ИИ, который может писать программный код вместо кодеров

В сентябре 2020 года компания Microsoft купила эксклюзивную лицензию на технологию, лежащую в основе GPT-3, языкового инструмента ИИ, созданного OpenAI. Теперь технологический гигант из США объявил о первом коммерческом варианте использования программы: вспомогательная функция в программе PowerApps, которая превращает естественный язык в готовый код.

Эта функция ограничена по своему охвату и может создавать формулы только в Microsoft Power Fx, простом языке программирования из формул Microsoft Excel, который используется в основном для запросов к базам данных. Однако она демонстрирует огромный потенциал машинного обучения для помощи начинающим программистам, функционируя как инструмент автозаполнения кода.

«Существует огромный спрос на цифровые решения, но кодеров не хватает. Только в США не хватает миллиона разработчиков, — отмечают исследователи. — Поэтому вместо того, чтобы заставлять весь мир учиться кодить, почему бы нам не сделать так, чтобы среды разработки говорили на языке обычных людей?»