Синагогу в столице Ливии превращают в исламский центр

Интерьер синагоги Сла Дар Биши в Триполи, первая половина XX века. Фото: moked.it

Пустующую синагогу Сла Дар Биши в Триполи пытаются перепрофилировать в исламский центр, — заявил исполнительный директор Всемирного союза ливийских евреев Давид Герби. На сегодняшний день евреев в Ливии нет, и местные власти (читай, ополченцы), без особых хлопот присваивают еврейскую собственность, — отмечает живущий в Риме Герби на сайте еврейского издания Moked.

Синагога была возведена по проекту итальянского еврея Умберто Ди Сеньи — этот уроженец Триполи известен своими многочисленными зданиями в Триполитании и Киренаике. Ди Сеньи поручили спроектировать «респектабельную» синагогу по мотивам Большой синагоги в Риме. В 1930-е здесь принимали короля Италии Витторио Эмануэле III, принца Умберто, главнокомандующего итальянскими войсками в Северной Африке Итало Бальбо и даже Муссолини.

Первые следы еврейского присутствия в Ливии датируются X веком до новой эры, то есть, эпохой царя Соломона. В источниках 146 г. до н.э., найденных в Бенгази и других регионах Ливии, подробно рассказывается о богатых и хорошо организованных еврейских общинах.

В 1903 году на территории современной Ливии жили 16 000 евреев — 14 000 в Триполи, и 2 000 — в Бенгази. После итальянской колонизации еврейское население выросло — к 1931 году в стране насчитывалось 21 000 евреев.

Синагога Сла Дар Биши. Фото: moked.it

Ситуация изменилась в 1938-м, когда итальянцы ввели в действие антиеврейский Закон о расе. Евреи были немедленно исключены из муниципальных советов, изгнаны из государственных учреждений и школ, а в их паспортах появилась отметка о национальности. Несмотря на это, к 1941 году евреи все еще составляли четверть населения Триполи, в городе функционировали 44 синагоги.

В 1942 году немецкие войска оккупировали еврейский квартал Бенгази и депортировали местных евреев в трудовые лагеря, где погибла пятая часть узников. Освобождение Северной Африки войсками союзников не принесло общине избавления. 5 — 7 ноября 1945 года 140 евреев были убиты и сотни ранены в результате погрома в Триполи, нападавшие разграбили почти все синагоги города и разрушили пять из них. В июне 1948 года, спустя месяц после провозглашения Израиля, было убито еще 12 евреев и разрушено 280 домов. На этот раз, однако, еврейские отряды самообороны дали погромщикам отпор.

Из 40 000 евреев в период с 1948 по 1951 год три четверти репатриировались в Израиль. В 1951-м Ливия обрела независимость и вступила в Лигу арабских государств. В конце 1950-х Совет еврейской общины был официально распущен и вскоре приняты законы, легитимирующие арест собственности и активов ливийских евреев, иммигрировавших в Израиль.

Давид Герби молится в синагоге Сла Дар Биши. Фото: facebook.com/David-Gerbi

После Шестидневной войны по стране прокатились еврейские погромы, после которых лидеры общины попросили короля Идриса I разрешить еврейскому населению «временно» покинуть страну. Монарх дал добро, и в течение месяца в Италию, бросив все свое имущество, выехали 6000 евреев. Из них более трети остались на Апеннинах, около 1300 иммигрировали в Израиль, а остальные направились в США.

Когда в 1969 году к власти пришел полковник Каддафи, в Ливии оставалось около 100 евреев. Новый вождь конфисковал всю еврейскую собственность и объявил День мести (когда из Ливии были изгнаны евреи и итальянцы) национальным праздником. К 1974 году в Ливии жили лишь 20 евреев, а последняя еврейка — 80-летняя Рина Дебах — покинула страну в 2003-м.

Как отмечает Давид Герби, и в Триполи, и в Бенгази, и в других городах в годы правления Каддафи еврейские кладбища были разрушены — по ним проложили дороги. Синагоги превратились в мечети или госучреждения — и эта участь, судя по всему, ждет Сла Дар Биши. Местные власти запрещают мониторить ситуацию, поэтому Всемирный союз ливийских евреев призывает остановить синагогу в покое, надеясь, что когда-то она будет восстановлена.

Максим Суханов