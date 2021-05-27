Шарлиз Терон опять поборется за гендерное равенство в кино

Постановщица игрового ремейка «Мулан» Ники Каро и компания Шарлиз Терон Denver and Delilah снимут для Netflix драму о борьбе серфингисток за равные права в своем виде спорта.

В основе сценария Беки Джонстон («Повелитель приливов», «Семь лет в Тибете») — статья Дэниэла Дуэйна «Борьба за гендерное равенство в одном из самых опасных видов спорта на планете», опубликованная в New York Times Magazine.

Картина расскажет о четырех серфингистках — Бьянке Валенти, Андреа Моллер, Пейдж Олмс и Киле Кеннелли, которые, столкнувшись с гендерными стереотипами и предрассудки, оказались в неравных с мужчинами условиях в погоне за большой волной. Пока неизвестно, приберегла ли Шарлиз для себя одну из ролей в фильме или планирует ограничиться продюсированием.

Напомним, что в 2005 году Терон сыграла главную роль в драме Каро «Северная страна», которая рассказывала о женщинах, столкнувшихся с харрасментом. С Netflix Шарлиз тоже уже работала — в прошлом году стример выпустил боевик «Старая гвардия» с Терон в главной роли.