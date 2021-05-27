Шайло Джоли-Питт — 15 лет: главные факты о дочери-мальчике Анджелины Джоли и Брэда Питта

Сегодня празднует свой день рождения Шайло Джоли-Питт. Первому биологическому ребенку Анджелины Джоли и Брэда Питта исполняется 15 лет. В заголовки мировой прессы Шайло попала сразу после появления на свет, ведь ее мама и папа были на тот момент, пожалуй, самой известной звездной парой.

В раннем возрасте дочь актеров стала настоящим инфлюенсером и молодой иконой ЛГБТК+ сообщества. Еще в трехлетнем возрасте Шайло заявила родителям, что хочет быть мальчиком и предпочитает, чтобы ее называли Джоном. В прессе появлялась информация, что в 13 лет она даже получила документы на это имя, но пока все-таки находится в стадии изучения своей гендерной идентичности. В нашем материале собрали интересные факты о звездном ребенке.

1.Шайло родилась не в США

Большую часть своей жизни Шайло провела в Калифорнии, но вот на свет она появилась на другом краю света — в Намибии. Туда Анджелина Джоли и Брэд Питт были вынуждены уехать из-за повышенного внимания прессы, чтобы обеспечить безопасные роды.

Родилась Шайло в городе Свакопмунд, расположенном на атлантическом побережье. Анджелина Джоли провела много времени в Африке в качестве посла беженцев ООН, кроме того, с этим континентом ее связывает и приемная дочь Захара, уроженка Эфиопии. Джоли решила рожать в Намибии, так как была просто очарована красивой природой этой малонаселенной страны (в Намибии проживает чуть более двух миллионов человек).

Больница, в которой родилась Шайло

Позднее Анджелина Джоли также профинансировала создание заповедника дикой природы имени Шайло в Намибии. Его деятельность в первую очередь направлена на оказание помощи носорогам и слонам, которые были ранены или осиротели в результате браконьерства, но живут в заповеднике и другие животные. Открыт он был в 2017 году во время визита Джоли и самой Шайло. У нее, кстати, по праву рождения есть и гражданство Намибии.

Шайло Джоли-Питт (слева)

2.Шайло принадлежат несколько интересных рекордов

Не то чтобы Шайло достигла их намеренно — для этого она была еще слишком мала, но она оказалась участницей двух примечательных и на тот момент не имевших аналогов событий.

Ее первые фотографии были проданы прессе за рекордные 10 миллионов долларов (деньги Джоли и Питт отдали на благотворительность).

А в том же 2006 году Шайло Джоли-Питт стала еще и самым юным человеком, который когда-либо был увековечен в знаменитом лондонском музее восковых фигур мадам Тюссо. Шайло была запечатлена в возрасте всего двух месяцев — ее, лежащую в детской кроватке, добавили к восковым копиям Анджелины и Брэда. В 2016 году музей мадам Тюссо разделил восковую версию «Брэнджелины» после объявления о разводе пары.

Восковые фигуры Анджелины Джоли, Брэда Питта и Шайло

3.У ее имени грустная предыстория

В интервью Vanity Fair Джоли как-то рассказала, что это имя связано с грустной семейной историей.

Этим именем мои родители чуть не назвали своего первого ребенка — случился выкидыш. Имя было Шайло Баптист. Это имя мне всегда нравилось. Раньше я заселялась под ним в отелях. Я использовала его и тогда, когда Брэд звонил мне в гостиничные номера, в которых я останавливалась,

— рассказала она.

4.У Шайло есть опыт работы в кино

Имя Шайло можно найти в титрах к анимационному фильму «Кунг-фу Панда 3». В 2016 году вместе с сестрой Захарой и братьями Паксом и Ноксом Шайло поучаствовала в озвучивании картины, записав некоторые звуки животных. Шайло также озвучила персонажа по имени Шуай Шуай.

Персонаж Шуай Шуай

По словам Анджелины, дети были в восторге, когда попали в студию. Так что не исключено, что на этом фильмография Шайло не закончится, хотя Джоли говорила, что не в восторге от такой перспективы.

Пока же Шайло помогает своей маме. Например, Джоли рассказывала, что именно благодаря ей она обратила внимание на сценарий фильма «Айван, единственный и неповторимый». Именно Шайло первой прочитала книгу, по которой и снят фильм, и призналась маме, что осталась под большим впечатлением. В итоге историей заинтересовалась и Джоли и даже стала одним из продюсеров экранизации.

Кроме того, еще малышкой Шайло появилась в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» 2008 года, где главную роль играл ее отец Брэд Питт. Она — персонаж Джулии Ормонд в младенчестве.

Кейт Бланшетт, Брэд Питт и Шайло Джоли-Питт. Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»

5.Шайло — звезда красных ковровых дорожек

Своих детей Джоли и Питт часто брали с собой на светские премьеры, но Шайло точно можно назвать самым частым гостем подобных мероприятий. В полном составе на публике семья появлялась не так уж часто, и если другие дети «подменяли» друг друга, то вот Шайло была почти на всех семейных выходах.

Брэд Питт со своими родителями и детьми: Паксом, Шайло, Мэддоксом

Анджелина Джоли с Шайло и Захарой

Анджелина Джоли с Ноксом и Вивьен, Захарой и Шайло

Сейчас же она часто сопровождает маму на шопинге. Ну а на торжественных мероприятиях она не изменяет своему фирменному стилю, часто появляясь в любимом черном бомбере. А иногда Шайло забегала на красную дорожку прямо с рюкзаком.

Кстати, когда Джоли решится снова посещать светские мероприятия с детьми после перерыва из-за пандемии коронавируса, мы можем увидеть Шайло с новым имиджем. В этом году она, кажется, решила отращивать волосы.

Шайло Джоли-Питт с мамой и сестрой Захарой на шопинге в январе 2021 года

6.Шайло дружит с Милли Бобби Браун

Приватную жизнь детей Джоли старается оберегать, но о круге общения Шайло кое-что известно. Так, в прессе появлялась информация, что она очень дружна с 17-летней Милли Бобби Браун, звездой сериала «Очень странные дела». Папарацци даже как-то удалось заснять их вместе в довольно позднее время — около 23:00 девочки были замечены в пиццерии.

Впрочем, были они в это время под присмотром мамы Милли. Дружит юная актриса и с сестрой Шайло Захарой — часто девочки гуляют втроем и с удовольствием заглядывают в свою любимую закусочную с фастфудом Mel’s Diner в Западном Голливуде.