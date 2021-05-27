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Россия отказалась пускать европейские рейсы в обход Беларуси

Российские власти, похоже, определились с ответом на авиаблокаду Белоруссии, которую ввел Евросоюз после спецоперации по принудительной посадке рейса Ryanair в Минске.В среду AirFrance — третья крупнейшая авиакомпания Европы по пассажиропотоку — была вынуждена перенести вечерний рейс Париж-Москва из-за неполучения разрешения на вход в воздушное пространство России.

Компания планировала облететь Белоруссию и запросила разрешение на вход в новой точке, но обычно рутинная процедура закончилась с неожиданным результатом: Россия не согласовала новую трассу, и компания перенесла рейс на 27 мая.

Но и в четверг получить разрешение на пересечение российской границы по новому маршруту не удалось, сообщили РИА Новости в AirFrance. В результате компания решила снова отменить рейс.

Не удалось выполнить рейс и «Австрийским авиалиниям» по маршруту Вена-Москва. Самолет должен был приземлиться в 13.45 мск в Домодедово, но на табло аэропорта он значится как «отмененный», пишет «Эхо Москвы».

Источник «Интерфакса» объясняет, что эти рейсы до сих пор формально — не регулярные, а «грузопассажирские», так как пассажирское авиасообщение приостановлено из-за пандемии. Это значит, что план полета на каждый такой рейс перед его выполнением страны согласовывают в ручном режиме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг оказался комментировать ситуацию с отменой рейсов в обход Белоруссии.  «Администрация президента не занимается контролем авиационного трафика», — сказал он и рекомендовал «адресовать вопрос авиационным властям».

Евросоюз в понедельник рекомендовал своим авиакомпаниям не летать над территорией Белоруссии, после того как власти при помощи истребителя и якобы сообщения об угрозе взрыва принудительно посадили рейс Ryanair, чтобы арестовать находившегося на борту основателя NEXTA Романа Протасевича.

От полетов над Белоруссией отказались более 12 авиакомпаний, в том числе KLM, Lufthansa, AirFrance и British Airways.

27 мая, 2021 | Category: Новости, Россия
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