Роберт Паттинсон стал продюсером

Роберт Паттинсон отныне не только актер. Звезда «Маяка» подписал длительный контракт с Warner Bros.

По данным инсайдеров, руководство компании под впечатлением от того, как актер сыграл в фильме «Довод» Кристофера Нолана. Понравилась им и игра, и инициативность актера.

Паттинсон будет продюсировать проекты для Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Warner Bros. Television и HBO Max. При этом он получит особые права.

Роберту разрешат самостоятельно выбирать не только проекты, но и актеров и режиссеров. Паттинсон обещает сконцентрироваться на молодых талантах.