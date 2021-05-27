Проведение летней Олимпиады в Токио по-прежнему под вопросом

Центры по контролю и профилактике заболеваний США перевели Японию в четвертую — самую критическую — категорию стран, где отмечена тяжелая ситуация с пандемией COVID-19. По этой причине до сих пор нет 100-процентной гарантии, что летние Олимпийские Игры в Токио все-таки состоятся.

Прежде всего, проведение Игр вызывает массовый протест в самой Японии. Международный олимпийский комитет подвергается постоянной критике за организацию Игр в условиях пандемии, однако его руководство вновь заявило, что готово провести Олимпиаду в Токио этим летом.

Примерно три четверти жителей Японии, сообщает «Ассошиэйтед Пресс», заявили в ходе социологических опросов о том, что они не хотят, чтобы в их стране проводились Олимпийские Игры, по крайней мере – нынешним летом.

Из-за появления новых, более опасных, разновидностей коронавируса в Японии отмечен рост числа смертельных случаев от COVID-19. В таких городах как Осака и Токио – центральное место проведения соревнований – регистрируется по тысяче смертей ежедневно. А самое главное – в стране вакцинированы всего примерно 4% населения.