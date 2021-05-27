Поросенок-циклоп с хоботом вместо пятачка родился в Бразилии

В бразильском штате Санта-Катарина появился на свет поросенок-циклоп с хоботом вместо пятачка. Об этом сообщает издание Daily Star.

20 мая в сельской местности в муниципалитете Брунополис родился поросенок с редкой генетической мутацией. Единственный глаз животного расположен на лбу, а на месте пятачка находится отросток, напоминающий хобот.

Еще один похожий на хобот отросток расположен над глазом, что, по мнению фермера, придавало животному сходство с инопланетянином.

Вскоре после появления на свет мутант скончался от проблем с дыханием.

Поросенок страдал от циклопии. Эта мутация встречается у одного из 16 тысяч животных, и чаще всего такие особи живут недолго. Аномалия названа в честь одноглазого великана из древнегреческих мифов.