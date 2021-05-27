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Ольга Куриленко опубликовала довольно пикантное фото

Ольга Куриленко опубликовала довольно пикантное фото

Голливудская актриса Ольга Куриленко в очередной раз порадовала поклонников довольно откровенным контентом.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позировала топлес.

На снимке «девушка Бонда» изображена полуобнаженной только с белым воротничком на шее, прикрывая свою грудь руками. Сексуальности образу Ольги добавила прическа и макияж с акцентом на глаза.

«Что ты делаешь в выходные?», — обратилась к поклонникам с вопросом актриса.

Однако большинство фанов звезды решили не отвечать ей, а высказать свое восхищение ее красотой.

27 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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