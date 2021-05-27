Очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса пустят с молотка

В Лос-Анджелесе на аукционе продадут очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса, сообщает Reuters.

Аукцион пройдет с 29 июня по 1 июля.

Организаторы мероприятия анонсировали, что такое событие будет первым в истории.

«Это первый случай, когда архив Warner Brothers выставил на продажу палочку и очки, которые носил Дэниел Редклифф во время съемок в фильме Гарри Поттер и Дары смерти. Интересно, что 100% выручки от продажи этих предметов уйдут на благотворительность», — отметили организаторы аукциона.

Эксперты оценили стоимость лотов от 30 до 50 тысяч долларов.

Также известно, что замшевая шляпа, которую надевал Харрисон Форд в фильме Индиана Джонс и Храм Судьбы оценена от 250 до 350 тысяч долларов.

Также коллекционеры смогут приобрести вещи из фильмов Терминатор-2: Судный день, Бэтмен и Эльф.

В общем, на аукционе представят свыше тысячи предметов со съемок культовых фильмов.