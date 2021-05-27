Новый анализ крови определяет продолжительность жизни человека — ученые

Международная команда ученых, которая состоит из исследователей из России, США и Сингапура, представила новый тест крови, который умеет оценивать примерную продолжительность жизни организма. Для этого они ввели новый индекс, который назвали DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма).

Исследователи объяснили, что с помощью этого теста они могут определить его общее состояние (они также называют его «динамическим состоянием»), которое показывает общий уровень физиологической устойчивости — это поможет предсказать максимально возможную продолжительность жизни человека. Подробности разработки этого теста исследователи описали в журнале Nature.

Ученые выяснили, что со временем состояние организма снижается, худшего состояния он достигает к 120-150 годам. Они определяют это с помощью специальных биомаркеров — предсказателей старения. В будущем их также можно будет использовать для подбора средств против старения.

Исследователи подчеркнули, что большинство факторов, которые связаны со старением, могут быть изменены фармакологическим способом. Кроме того, по аналогии с устойчивостью экологических систем, такие динамические свойства как физиологическая устойчивость (скорость восстановления после возмущенных состояний организма), также связаны со смертностью и могут служить ранним предупреждающим признаком надвигающихся последствий для здоровья. Следовательно, для рационального проектирования, разработки и клинической проверки эффективных мер по борьбе со старением, необходимо лучшее количественное понимание сложной взаимосвязи между медленной динамикой физиологического состояния, устойчивостью и экспоненциальным ускорением заболеваемости и смертности.

Ученые использовали эти знания для систематического исследования старения, колебаний состояния организма и постепенной потери устойчивости в наборе данных, включающем несколько анализов крови. Они могут выдать полную картину состояния организма человека по индивидуальной траектории старения.