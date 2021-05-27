На спутнике Юпитера нашли признаки подводных термальных источников

Планетологи смоделировали генерацию и перенос тепла в мантии Европы. Они выяснили, что расплавление силикатных пород может протекать на протяжении большей части истории существования спутника за счет естественной радиоактивности и медленного внутреннего охлаждения. Приливное трение из-за гравитации Юпитера ускоряет плавление и фокусирует его в высоких широтах Европы, где возможна вулканическая активность. В периоды интенсивного плавления образуются магматические провинции, сравнимые по размерам с теми, что существуют на Земле.

Скалистая часть Европы может деформироваться и нагреваться под действием Юпитера. Этот эффект наиболее очевиден у Ио — другого спутника Юпитера, который отличается высокой вулканической активностью. Однако Европа находится дальше от газового гиганта, чем Ио, поэтому наличие вулканов под ледяной корой спутника оставалась спекуляцией на протяжении десятилетий.

Авторы научной работы предполагают, что внутри Европы находится железное ядро, окруженное скалистой мантией, которая непосредственно контактирует с океаном. Подводные вулканы могли бы питать гидротермальные источники, обеспечивающие условия для существования живых организмов. Таким образом, обнаружение признаков геологической активности увеличивает вероятность потенциальной обитаемости Европы.