«Мои силы на исходе»: в Минске покончил с собой 18-летний фигурант дела о «массовых беспорядках»

В Минске покончил с собой 18-летний Дмитрий Стаховский, обвиненный в участии в «массовых беспорядках» после выборов в августе 2020 года.

Подросток объяснил свой поступок «моральным давлением» со стороны Следственного комитета.

«Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Как пишет «Дождь» со ссылкой на белорусский правозащитный центр «Весна», Стаховский был сиротой и жил в общежитии. Он стал подозреваемым по делу о «массовых беспорядках» после того, как на него пожаловались сотрудники общежития.