«Мне нравится Швейцария» — Кравчук призвал к переносу места проведения переговоров по Донбассу

По мнению Леонида Кравчука, действия белорусского режима не позволяют считать Минск возможной площадкой для продолжения переговоров
Переговоры Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе «должны быть обязательно перенесены». Как сообщает 27 мая издание Суспільне Новини, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну – Швейцарию или Финляндию.
«На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, который установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяют считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров», – заявил Кравчук.
По его словам, проблема уже назрела, учитывая то обстоятельство, что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
«По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если в России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины», – пояснил украинский экс-президент.
Он добавил, что в этом вопросе прежде всего должна учитываться позиция спецпредставителя председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) посла Хайди Грау.
«Но услышать нужно всех, и Россию, в частности. Она – член Трехсторонней контактной группы, и мы не можем не услышать позицию и предложения России», – подытожил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Вопрос о замене Минска официально пока не поднимался. Об этом в комментарии 24 каналу заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.
«Официально этот вопрос пока не поднимали. Должны получить согласие еще российской стороны в качестве третьей в процессе. Думаю, что рамочным условием будет одна из стран Европы, но не страна НАТО. Потому что россияне на это не согласятся», – пояснил он.
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