«Мне нравится Швейцария» — Кравчук призвал к переносу места проведения переговоров по Донбассу

Переговоры Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе «должны быть обязательно перенесены». Как сообщает 27 мая издание Суспільне Новини, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну – Швейцарию или Финляндию.

«На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, который установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяют считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров», – заявил Кравчук.

По его словам, проблема уже назрела, учитывая то обстоятельство, что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

«По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если в России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины», – пояснил украинский экс-президент.

Он добавил, что в этом вопросе прежде всего должна учитываться позиция спецпредставителя председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) посла Хайди Грау.

«Но услышать нужно всех, и Россию, в частности. Она – член Трехсторонней контактной группы, и мы не можем не услышать позицию и предложения России», – подытожил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Вопрос о замене Минска официально пока не поднимался. Об этом в комментарии 24 каналу заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

«Официально этот вопрос пока не поднимали. Должны получить согласие еще российской стороны в качестве третьей в процессе. Думаю, что рамочным условием будет одна из стран Европы, но не страна НАТО. Потому что россияне на это не согласятся», – пояснил он.