Метеорологи ждут рекордной жары в ближайшие пять лет на планете

Как минимум один год из ближайших пяти станет рекордно жарким за всю историю наблюдений. Такой прогноз сделала Всемирная метеорологическая организация (ВМО) на основании исследования, проведенного Метеорологической службой Британии.

Согласно публикации на сайте ООН, вероятность новых рекордов составляет 90%. В этом случае температура превзойдет показатели 2016 года, а среднегодовая мировая температура может вырасти на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Как заявил глава ВМО Петтери Таалас, такие температурные показатели приведут к ускорению таяния льдов, повышению уровня моря, росту случаев региональной жары и экстремальных погодных условий. Кроме того, повышение температуры негативно повлияет на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое мировое развитие.