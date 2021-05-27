Компьютерные игры снижают успеваемость детей — исследование

Использование компьютера и видеоигр более одного часа в день по будням негативно ассоциируется с успеваемостью детей в средней школе. К такому выводу пришли ученые, оценив результаты экзаменов школьников и количество времени, которое они пользуются современными технологиями. При этом если дети в выходные проводят меньше часа за компьютером и видеоиграми, то это позитивно ассоциируется с успеваемостью. Исследование опубликовано в Computers in Human Behavior.

Дискуссии вокруг современных технологий и их влияния на детей уже многие годы не прекращаются. Одни исследователи видят вред в их использовании в любых целях, а другие говорят о зависимости от просматриваемого контента. Мы недавно писали, что в последние годы влияние технологий на психику детей и подростков оставалось постоянным, но пока не известно, изменили ли ситуацию коронавирусные ограничения.

Во время пандемии практически все школы перевели учеников на дистанционное обучение, поэтому вопрос о влиянии интернета и компьютера на успеваемость школьников поднимается все чаще. Использование технологий оказывает на успеваемость неоднозначный эффект. Например, показ цифрового контента способен улучшить восприятие информации, а видеоигры могут помочь в тренировке памяти и внимания. Появляются данные и о негативном влиянии технологий на успеваемость детей. По-видимому, влияние технологий на обучение зависит от количества времени, проведенного перед телевизором и компьютером.

Группа ученых из Китая и США под руководством Лии Новер (Lia Nower) изучила, как время, проведенное за компьютером и видеоиграми, связано с успеваемостью китайских школьников. Исследование включало в себя 9449 детей из средней школы (средний возраст 13,54 лет), за которыми наблюдали в течение года. Школьники сдавали несколько экзаменов по английскому, математике и китайскому, а также им проводили тесты для оценки когнитивных функций. В конце года у детей провели опрос по поводу их эмоционального состояния, мотивации к обучению и прогулов. Также у школьников спросили, как много времени они проводят за компьютером или видеоиграми в будние дни и выходные. Для статистического анализа использовали мультивариативную регрессию.

Оказалось, что 40 процентов детей пользовались интернетом или играли в видеоигры в будние дни, и 62 процента делали это в выходные. Использование интернета и видеоигр более одного часа в будние дни и более четырех часов в выходные негативно ассоциировалось с успеваемостью по всем предметам и результатами когнитивных тестов, также такие дети были менее мотивированы к обучению, чаще прогуливали и не могли сконцентрироваться во время уроков (везде p < 0,01). Интересно, что дети, которые использовали интернет и играли в видеоигры по выходным не больше часа, меньше скучали в школе и имели более высокие результаты когнитивных тестов по итогам года (p < 0,05). На полученные в работе связи не повлиял пол детей.

Ученые заключают, что чрезмерное увлечение компьютером и видеоиграми у детей ведет к снижению их успеваемости, но умеренное их использование по выходным помогает школьникам в обучении. По мнению авторов, это особенно важно учитывать из-за введенного во время пандемии дистанционного обучения, во время которого дети имеют неограниченный доступ к интернету, и взрослые не всегда могут их контролировать. Среди ограничений в работе ученые называют использование национальной выборки (результаты в разных странах могут отличаться), а также возможное недооценивание детьми времени, проведенного за компьютером и видеоиграми.