Игровые автоматы Novomatic

Несмотря на то, что создание компании пришлось на начало 80-х годов прошлого столетия, по-настоящему стремительное развитие произошло за последние несколько лет. Благодаря новым технологиям, распространению широкополосного, высокоскоростного интернета, мобильного гэмблинга. Все эти факторы являются причиной огромного спроса на игровые автоматы от Novomatic.

Нет такого игрока, который бы не знал, такие шедевры, как Book Of Ra, Pharaoh’s Gold, Gryphon’s Gold, Royal Treasures, такие слоты можно встретить в любом виртуальном игорном заведении.

Особенность слотов Новоматик

Игровые автоматы Novomatic обладают целым рядом особенностей, именно они отличают их от ближайших конкурентов, например:

Красивая реалистичная графика;

Множество тематик;

Риск-игра;

Демо-версии.

Каждый день все больше людей предпочитают играть в слоты от Новоматик. Использование технологии HTML5 позволяет запускать эмулятор даже на смартфонах и планшетах.

Демо-версии симуляторов

Основным преимуществом, из-за него многие операторы игровых залов отдают предпочтения данному провайдеру, является наличие демонстрационных версий. Благодаря им любой посетитель может испытать свою удачу, не тратя при этом свои деньги.

После запуска демо-игры формируется виртуальный банкролл в 1 тысячу кредитов или монет. Их нельзя вывести, однако легко можно потратить в выбранный игровой автомат. Таким образом, у пользователя имеется возможность не только приятно провести время, но и разработать собственную стратегию.

Риск-игра и другие технические характеристики

Игровые автоматы Novomatic пользуются спросом у игроков не только из-за красивой графики и реалистичного звука, но и из-за возможности легко заработать. Большой процент отдачи и умеренный уровень волатильности позволяет обеспечить стабильный доход для игрока.

Почти все аппараты обладают пятью вращающимися дисками, за редким исключением. Количество иконок может варьироваться от 8 до 13. Полный набор символов включает в себя карточные значения, Wild и Scatter-symbol.

Игрок может легко заработать бесплатные вращения и таким образом сэкономить свои деньги. Накопительного джекпота не имеется, зато присутствует игра на удвоение. Желающие рискнуть должны сразиться с дилером и угадать цвет карты. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что эмулятор от Новоматик будут продолжать пользоваться успехом в ближайшем будущем.