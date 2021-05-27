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Гвен Стефани удивила новой весьма странной прической

Гвен Стефани удивила новой прической

Американская певица Гвен Стефани удивила неожиданной сменой hair-образа.

51-летняя звезда сменила платиновый блонд на черно-белый оттенок волос, продемонстрировав оригинальный hair-образ на фото в Instagram.

Стефани сообщила, что решилась на кардинальную смену имиджа для выступления в финале американской версии шоу Голос. Певица исполнила на сцене Голоса свой хит Slow Clap совместно с рэп-исполнительницей Saweetie.

Пользователи Сети отметили, что новая прическа Стефани похожа на образ Круэллы, которая знаменита своим двуцветным окрашиванием. Фаны также резко критиковали hair-образ певицы:

«Круэлла-стайл», «Выглядишь немного странно», «Неплохо, но блонд лучше», «Гвен, извини, но твоя новая прическа отвратительна», «Что это за ужас?», «Не нравится», «Неудачный образ», «Вдохновлялась Круэллой?», «Не красиво», — пишут в комментариях к снимкам.

27 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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