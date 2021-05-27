За сутки трейлер «Вечных» набрал 77 миллионов просмотров — это лучший показатель Marvel за пандемию Россия отказалась пускать европейские рейсы в обход Беларуси » Готовится новое поколение Windows — Microsoft Сатья Наделла лично тестирует этот апдейт последние несколько месяцев. Наделла рассказал о грядущем анонсе перед началом конференции для разработчиков Build 2021, прошедшей 25 мая. Обновление Windows станет одним из самых масштабных за последнее десятилетие и откроет ещё больше возможностей для разработчиков и создателей контента.

Наделла подчеркнул, что компания представит обновление «очень скоро».

В своём заявлении глава Microsoft назвал обновление «следующим поколением» Windows, не упомянув при этом Windows 10. Такая формулировка может указывать на куда более значительные изменения в операционной системе, чем просто переработка интерфейса, отметили СМИ.

Наделла отметил, что следующее поколение Windows предоставит разработчикам и авторам контента самую открытую и инновационную платформу для создания, распространения и монетизации приложений. В апреле СМИ выяснили, что Microsoft собирается перезапустить магазин для Windows 10 в конце 2021 года, упростив правила и способ загрузки программ. Скорее всего, переработанный магазин станет частью анонсированного Наделлой обновления.

Речь точно не идёт о Windows 10X — Microsoft объявила о закрытии операционной системы в мае 2021 года. В января 2021-го СМИ выяснили, что Microsoft готовит большое обновление с названием Sun Valley для Windows 10. По информации источников, в нём компания изменит интерфейс и использует скруглённые углы по всей системе.