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Готовится новое поколение Windows — Microsoft

Сатья Наделла лично тестирует этот апдейт последние несколько месяцев.

Наделла рассказал о грядущем анонсе перед началом конференции для разработчиков Build 2021, прошедшей 25 мая.

  • Обновление Windows станет одним из самых масштабных за последнее десятилетие и откроет ещё больше возможностей для разработчиков и создателей контента.
  • Наделла подчеркнул, что компания представит обновление «очень скоро».
  • В своём заявлении глава Microsoft назвал обновление «следующим поколением» Windows, не упомянув при этом Windows 10. Такая формулировка может указывать на куда более значительные изменения в операционной системе, чем просто переработка интерфейса, отметили СМИ.
  • Наделла отметил, что следующее поколение Windows предоставит разработчикам и авторам контента самую открытую и инновационную платформу для создания, распространения и монетизации приложений. В апреле СМИ выяснили, что Microsoft собирается перезапустить магазин для Windows 10 в конце 2021 года, упростив правила и способ загрузки программ. Скорее всего, переработанный магазин станет частью анонсированного Наделлой обновления.
  • Речь точно не идёт о Windows 10X — Microsoft объявила о закрытии операционной системы в мае 2021 года.

В января 2021-го СМИ выяснили, что Microsoft готовит большое обновление с названием Sun Valley для Windows 10. По информации источников, в нём компания изменит интерфейс и использует скруглённые углы по всей системе.

27 мая, 2021 | Category: Наука, Новости, США
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