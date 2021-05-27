Гигантскую выдру впервые встретили в Аргентине

Считается, что гигантские выдры вымерли в Аргентине в 1980 годах. Однако сотруднику природоохранной организации Fundacion Rewilding удалось встретить представителя этого вида в национальном парке Эль Импенетрабле на северо-востоке страны. Судя по всему, зверь прибыл сюда из Пантанала — болотистой местности на границе Бразилии, Парагвая и Боливии. Поскольку гигантские выдры живут группами, есть вероятность, что в парке поселилась целая семья этих хищников, отмечает The Guardian. Интересно, что Fundacion Rewilding активно работает над реинтродукцией этого вида в национальном парке Ибера, который расположен в другой аргентинской провинции.

Южная Америка — родина многих необычных млекопитающих, от броненосцев и ленивцев до лам. Достойное место среди них занимают гигантские выдры (Pteronura brasiliensis), обитатели рек и озер в бассейнах Амазонки и Ориноко, а также болотистой низменности Пантанал. Это одни из самых крупных представителей семейства куньих: взрослые самцы данного вида могут дорастать до 1,7 метра в длину и весить более тридцати килограммов. В отличие от распространенных в России речных выдр (Lutra lutra), гигантские живут сплоченными группами и активны днем. Питаются они в первую очередь рыбой, однако при случае могут нападать даже на мелких кайманов.

К сожалению, гигантские выдры сильно страдают от человеческой деятельности. В прошлом на них охотились ради меха, а в наши дни главной угрозой для вида стали разрушение местообитаний и конфликты с рыбаками. В результате гигантские выдры исчезли из многих регионов, где когда-то были обычными, а их общая численность сократилась до нескольких тысяч особей. Международный союз охраны природы присвоил этим хищникам статус вымирающего вида (Endangered, EN).

В Аргентине гигантских выдр не встречали более тридцати лет, поэтому считалось, что они вымерли здесь еще в 1980 годах. Однако несколько дней назад биолог Себастьян Ди Мартино (Sebastian Di Martino) из природоохранной организации Fundacion Rewilding Argentina сообщил, что столкнулся с представителем этого редкого вида в национальном парке Эль Импенетрабле, который расположен в провинции Чако на северо-востоке Аргентины. Ученый заметил выдру, когда плыл на каяке по реке Рио-Бермехо, и сумел снять ее на мобильный телефон. На видео хорошо заметны отличительные признаки вида: крупные размеры и беловатое пятно на груди.

По словам Ди Мартино, в Рио-Бермехо гигантскую выдру последний раз видели около ста лет назад. Скорее всего, зверь прибыл сюда из парагвайской части Пантанала — это единственное место в относительной близости к аргентинским границам, где обитает крупная популяция этих хищников. Хотя расстояние от Пантанала до парка Эль Импенетрабле составляет около тысячи километров, выдрам вполне по силам преодолеть его по рекам. Поскольку гигантские выдры живут группами, не исключено, что на охраняемой территории поселилась целая семья этих животных. Согласно менее вероятному предположению, Ди Мартино встретил представителя популяции выдр, которая до сих пор существует в Аргентине, но на протяжении десятилетий оставалась незамеченной специалистами.

Поскольку гигантские выдры играют важную роль в пресноводных экосистемах, регулируя численность рыб, Fundacion Rewilding совместно с другой природоохранной организацией Tompkins Conservation уже несколько лет планирует вернуть этих хищников в реки и озера Аргентины. В качестве первой точки реинтродукции был выбран национальный парк Ибера на северо-востоке страны. Сюда уже доставили самца и самку гигантских выдр из зоопарков Дании и Венгрии — пока они живут в неволе и привыкают друг к другу, однако вскоре их выпустят в дикую природу. При этом есть шансы, что парк Эль Импенетрабле выдры заселят самостоятельно. Правда, чтобы они почувствовали себя здесь как дома, данная территория нуждается в дополнительной защите от браконьеров.