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Евросоюз введёт санкции против финансовых операций Беларуси

«Мы стремимся значительно нацелить санкции на экономическую структуру и финансовые операции Беларуси», — сказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Санкции могут коснуться компаний, близких к режиму, сектора нефтепродуктов и экспорта калийных удобрений. Ранее про экономические санкции также заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель:

«Угон самолета и задержание двух пассажиров совершенно недопустимы, и мы начнем обсуждать введение секторальных и экономических санкций», — подчеркнул Боррель.

UPD: Глава дипломатии ЕС заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси — экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

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27 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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