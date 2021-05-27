Создан ИИ, который может писать программный код вместо кодеров Адмиралом британского Королевского флота впервые за 500 лет стала женщина » Евросоюз введёт санкции против финансовых операций Беларуси «Мы стремимся значительно нацелить санкции на экономическую структуру и финансовые операции Беларуси», — сказал глава МИД Германии Хайко Маас. Санкции могут коснуться компаний, близких к режиму, сектора нефтепродуктов и экспорта калийных удобрений. Ранее про экономические санкции также заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель: «Угон самолета и задержание двух пассажиров совершенно недопустимы, и мы начнем обсуждать введение секторальных и экономических санкций», — подчеркнул Боррель. UPD: Глава дипломатии ЕС заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси — экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.