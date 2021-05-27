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Джона Хилл сыграет адвоката дьявола

Джона Хилл сыграет адвоката дьявола

Нет, не того, которого играл Киану Ривз, а реального американского адвоката Сидни Коршака, который представлял интересы мафии.

Речь о готовящемся биографическом мини-сериале, который расскажет о том, как Коршак в середине двадцатого века налаживал коммуникацию между американским правительством, голливудскими студиями и мафиозными кланами и был едва ли не самым влиятельным адвокатом в стране. Также в сюжете появится Лью Вассерман, известный голливудский агент по поиску талантов.

Сценарий напишет Уильям Монахэн, работавший над «Отступниками», «Совокупностью лжи», ремейком «Игрока» с Марком Уолбергом. Режиссера у проекта пока что нет.

27 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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