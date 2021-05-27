Дженнифер Энистон назвала своего любимого актера — и не сложно догадаться, кто это может быть.

В новом интервью Дженнифер Энистон неожиданно вспомнила своего бывшего мужа Брэда Питта, которого засыпала комплиментами вместе со своими коллегами по сериалу «Друзья» Лизой Кудроу и Кортни Кокс.

В разговоре с журналистом Access актрисы должны были ответить на вопрос — с кем из приглашенных звезд шоу «Друзья» им понравилось работать больше всего.

52-летняя Дженнифер без колебаний ответила, что именно Брэд Питт был одним из ее самых любимых гостей культового сериала, в котором она снималась с 1994 по 2004 год. Коллеги поддержали женщину, отметив, что мужчина действительно был фантастическим.

Мистер Питт был неотразим. – сказала Энистон.