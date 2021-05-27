Дочь лидера ХАМАСа Исмаила Хании лежала в израильской больнице «Ихилов» во время обстрелов ХАМАСа

Больница Ихилов объявила, что в ее медицинском центре лечилась дочь лидера ХАМАСа в Газе и заместителя главы политического бюро организации Исмаила Хания.

Агентство Reuters в свою очередь сообщило, что это было срочное лечение после перенесенных осложнений.

Дочь Хания находилась на госпитализации в Тель-Авивском медицинском центре более месяца, а также оставалась там во время операции “Страж стен”.

В больнице сообщили, что “она одна из более, чем тысячи пациентов из Газы и территорий, детей и взрослых, которые ежегодно проходят лечение в больнице Ихилов”.

Как утверждает сам Хания, он лично не участвовал в доставке своей дочери в израильскую больницу для лечения, но во многих случаях детей и взрослых доставляют из больниц из Газы в медицинские центры в Израиле для оказания срочной помощи.

https://mignews.com/news/arabisrael/world/270521_154935_10021.html