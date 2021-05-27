Дипломаты развернули баннеры BLM по случаю годовщины убийства Джорджа Флойда

Госсекретарь Блинкен заявил, что для отстаивания прав человека во всем мире США должны «противостоять реальности расизма» внутри страны
Американские дипломаты развернули баннеры движения «Жизни чернокожих имеют значение» по случаю первой годовщины убийства Джорджа Флойда, а госсекретарь Энтони Блинкен дал старт пиар-кампании по осуждению расизма внутри страны и за рубежом.
«В годовщину убийства Джорджа Флойда мы вспоминаем, что для того, чтобы быть надежной силой, отстаивающей права человека во всем мире, мы должны противостоять реальности расизма у себя дома», – написал Блинкен в Твиттере, сопроводив твит видеороликом.
«Открыто и честно обращая внимание на свои недостатки, мы живем в соответствии с теми ценностями, которые отстаиваем во всем мире», – добавил Блинкен.
Некоторые посольства разместили баннеры с логотипом, в то время как другие распространяли видеокомпиляцию высказываний американских официальных лиц и активистов.
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