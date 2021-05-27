Дипломаты развернули баннеры BLM по случаю годовщины убийства Джорджа Флойда

Американские дипломаты развернули баннеры движения «Жизни чернокожих имеют значение» по случаю первой годовщины убийства Джорджа Флойда, а госсекретарь Энтони Блинкен дал старт пиар-кампании по осуждению расизма внутри страны и за рубежом.

«В годовщину убийства Джорджа Флойда мы вспоминаем, что для того, чтобы быть надежной силой, отстаивающей права человека во всем мире, мы должны противостоять реальности расизма у себя дома», – написал Блинкен в Твиттере, сопроводив твит видеороликом.

«Открыто и честно обращая внимание на свои недостатки, мы живем в соответствии с теми ценностями, которые отстаиваем во всем мире», – добавил Блинкен.

Некоторые посольства разместили баннеры с логотипом, в то время как другие распространяли видеокомпиляцию высказываний американских официальных лиц и активистов.