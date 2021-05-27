Белорусским силовикам пообещали 11 миллионов евро за арест Лукашенко

Он рассказал, что разработана специальная технология, которая позволит всем желающим перечислить деньги на вознаграждение за арест «преступника номер один». При этом средства не будут списываться сразу: сначала они будут зарезервированы на счетах жертвователей, а затем уйдут на специальный счет только после того, как Лукашенко будет задержан.

Цепкало выразил уверенность в успехе задуманного. «Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком», — сказал он.

Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало хотел участвовать в президентских выборах в 2020 году, однако не был зарегистрирован. Он покинул страну после того, как в отношении него началась доследственная проверка.