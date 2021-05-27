Азербайджан взял в плен 6 армянских солдат

Ситуация в Нагорном Карабахе, где в ноябре было заключено перемирие после капитуляции Армении, не дождавшейся военной помощи от России, продолжает обостряться.Баку объявил в четверг о взятии в плен шестерых армянских вооеннослужащих, которых обвинило в попытке перехода на территорию Азербайджана.

«27 мая около 03:00 (02:00 мск) разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении предприняла попытку перейти на территорию Азербайджана в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района на армяно-азербайджанской границе. Противник проводил работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии, расположенным на границе. В результате незамедлительных оперативных мер шесть военнослужащих противоположной стороны были окружены и взяты в плен», — цитирует ТАСС заявление Минобороны Азербайджана.

По утверждению оборонного ведомства, в четверг утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков. «В результате принятых мер их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении», — подчеркивается в информации.

И.о премьера Армении Никол Пашинян заявил, что инцидент имел место на армянской территории. «Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было», — сказал он.

«Происходящие инциденты свидетельствуют, что это не обычное явление, как пытаются представить власти Азербайджана. Эта прямая опасность, напрямую угрожающая территориальной целостности и суверенитету Армении», — заявил Пашинян.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации.

Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В минувший вторник Минобороны Армении сообщило о том, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области. Азербайджанское оборонное ведомство отвергло эти обвинения, отметив, что, по имеющейся информации, инцидент, связанный со смертью армянского военнослужащего, произошел в результате несчастного случая. В Баку заявили, что днем в среду семь грузовиков с личным составом Вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы, а передвижение армянских военных было пресечено «в результате предпринятых упреждающих мер» без применения оружия.