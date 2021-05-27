«  
  »

Ариана Гранде показала снимки со своей тайной свадьбы

15 мая 27-летняя певица Ариана Гранде вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного, риелтора Далтона Гомеса. Поженились влюбленные тайно. А вчера звезда показала первые снимки с торжества.

Ариана Гранде и Далтон Гомес 

Ариана Гранде и Далтон Гомес

Ариана Гранде
Ариана Гранде 

Ариана Гранде и Далтон Гомес 

Для свадьбы Гранде выбрала сшитое по фигуре белое атласное платье Vera Wang с открытой спиной и фату с маленьким милым бантом. Праздник прошел в доме звезды в Монтесито. Особняк был украшен композициями из свечей и цветов.

По данным журнала Vogue, Ариана озаботилась свадебным платьем еще задолго до того, как познакомилась с Далтоном. Впервые поп-звезда попросила известного модельера Веру Ванг сшить для нее на заказ платье еще несколько лет назад.

Вера пообещала ей, что, когда придет время, она создаст для Арианы свадебный образ. И она сделала это,

— отмечает издание.

Свой образ Ариана дополнила бриллиантовыми серьгами Lorraine Schwartz с жемчугом, которые сочетались с ее помолвочным кольцом.

Далтон Гомес и Ариана Гранде 

Далтон Гомес и Ариана Гранде 

Интересно, что некоторые из своих татуировок звезда решила скрыть с помощью макияжа, что ей помогли сделать визажисты.

На свадьбе пары присутствовало всего около 20 человек, включая родителей певицы.О романе пары стало известно чуть больше года назад. В конце прошлого года Далтон сделал возлюбленной предложение. По словам инсайдеров, пара посчитала, что сейчас самый подходящий момент для свадьбы, так как у обоих пока наметился небольшой перерыв в рабочих графиках.

27 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  