Ариана Гранде показала снимки со своей тайной свадьбы

15 мая 27-летняя певица Ариана Гранде вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного, риелтора Далтона Гомеса. Поженились влюбленные тайно. А вчера звезда показала первые снимки с торжества.

Ариана Гранде и Далтон Гомес

Для свадьбы Гранде выбрала сшитое по фигуре белое атласное платье Vera Wang с открытой спиной и фату с маленьким милым бантом. Праздник прошел в доме звезды в Монтесито. Особняк был украшен композициями из свечей и цветов.

По данным журнала Vogue, Ариана озаботилась свадебным платьем еще задолго до того, как познакомилась с Далтоном. Впервые поп-звезда попросила известного модельера Веру Ванг сшить для нее на заказ платье еще несколько лет назад.

Вера пообещала ей, что, когда придет время, она создаст для Арианы свадебный образ. И она сделала это,

— отмечает издание.

Свой образ Ариана дополнила бриллиантовыми серьгами Lorraine Schwartz с жемчугом, которые сочетались с ее помолвочным кольцом.

Интересно, что некоторые из своих татуировок звезда решила скрыть с помощью макияжа, что ей помогли сделать визажисты.

На свадьбе пары присутствовало всего около 20 человек, включая родителей певицы.О романе пары стало известно чуть больше года назад. В конце прошлого года Далтон сделал возлюбленной предложение. По словам инсайдеров, пара посчитала, что сейчас самый подходящий момент для свадьбы, так как у обоих пока наметился небольшой перерыв в рабочих графиках.