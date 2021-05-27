Арабская станция Al Amal показала водородную корону Марса

Арабская марсианская станция Al Amal получила первое полное изображение короны Марса — протяженного облака, состоящего из атомарного водорода и простирающегося на расстояние более 20 тысяч километров от планеты, сообщается в твиттере миссии.

Al Amal — единственный из сейчас исследующих Марс аппаратов, который способен полностью увидеть экзосферу (или корону) планеты благодаря своей высокой орбите (20000×43000 километров). Сама корона состоит из атомарного водорода, который образуется при фотодиссоциации молекул воды в нижних слоях атмосферы планеты, а затем постепенно поднимается во все более высокие слои атмосферы, откуда способен улетучиваться в космос. Водородная корона есть и у Земли, она простирается на расстояние 630 тысяч километров от нашей планеты.

Для того чтобы получить мозаичное изображение короны Марса, станция Al Amal 10 мая 2021 года получила четыре отдельных изображения при помощи ультрафиолетового спектрометра EMUS (Emirates Ultraviolet Spectrometer), которые затем ученые объединили в одну картинку. Сам Марс виден в центре изображения как темный диск, он окружен протяженным облаком водорода, рассеивающим солнечный свет и простирающимся на расстояние более 20 тысяч километров от планеты.

Al Amal (или «Надежда») достигла Марса в феврале этого года, она была создана Объединенными Арабскими Эмиратами при содействии США. Аппарат уже начал свою научную программу, рассчитанную на два года, он будет вести мониторинг климата Марса, отслеживать динамику распределения водорода и кислорода в экзосфере, определит распределение пыли, озона, облаков из частиц льда и водяного пара в нижних слоях атмосферы и проследит долговременные изменения температуры поверхности и нижних слоев атмосферы Марса.