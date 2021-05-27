Анджелина Джоли включилась в поддержку оппозиции Беларуси

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли поговорила с лауреаткой Нобелевской премии, членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Светланой Алексиевич о ситуации в Белоруссии.

Встреча артистки и писательницы была организована Фондом культурной солидарности и международной правозащитной организацией Amnesty International. Она продлилась более двух часов.

Отмечается, что Джоли похвалила книгу Алексиевич «У войны не женское лицо». Она также выразила обеспокоенность ситуацией с детским хосписом в Гродно — осенью 2020 года его руководительница Ольга Величко рассказала РБК, что ее оштрафовали за участие в несанкционированной акции. В связи с этим собственники помещения, в котором располагается хоспис, начали расторгать арендные договоры. В офисе учреждения прошел обыск.