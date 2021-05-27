Американцам советуют не ездить в Беларусь

Госдепартамент США рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию. Они связаны с риском «задержаний, избирательного применения законов и пандемии коронавируса».

«Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по обвинению в причастности к оппозиционной деятельности и участии в политических демонстрациях», — говорится на сайте ведомства.

В частности, белорусские власти 23 мая «принудили к посадке самолет, вошедший в воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного активиста».

Госдеп также предупредил, что в Белоруссии могут не признавать наличие гражданства США у обладателей двойного гражданства, а также отказать таким людям в консульской помощи.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает введение санкций против Минска в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.