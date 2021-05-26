Заворотнюк умирает из-за обострившегося рака мозга

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось из-за обострившегося рака мозга. Об этом сообщает «КП».

О диагнозе Заворотнюк стало известно после рождения дочери Милы в 2018 году. Как считают врачи, спровоцировать развитие рака могла гормональная терапия, применяемая для проведения ЭКО. Несмотря на полное обследование, проведенное во время планирования беременности, заболевание диагностировать не смогли из-за слишком маленького размера опухоли.

Медикам удалось добиться ремиссии с помощью проведенной операции. Заворотнюк даже разрешили плавать в бассейне, но во время одного из занятий актрисе внезапно стало плохо.

«Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака», — поделился неназванный коллега артистки.

Анастасия Заворотнюк стала широко известна благодаря главной роли в телесериале «Моя прекрасная няня». Актриса была трижды замужем. От первого брака у артистки не было детей, однако во втором она родила бизнесмену Дмитрию Стрюкову дочь Анну и сына Майкла.