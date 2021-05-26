Вывод американских войск из Афганистана завершен на 16-25 процентов

По оценкам американских военных, они завершили до четверти вывода войск из Афганистана.

«По оценкам Центрального командования США, отступательный процесс завершен на 16-25 процентов», – сообщило во вторник командование, курирующее операции в Афганистане.

Командование отметило, что из Афганистана вылетело около 160 транспортных самолетов C-17, загруженных материалами, а более 10 тысяч единиц оборудования передано в распоряжение Управления тылового обеспечения.

Президент США Джо Байден объявил в апреле, что американские войска покинут Афганистан к 11 сентября, почти через 20 лет после начала военного вмешательства в этой охваченной войной стране.