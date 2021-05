В Україні заборонили імпорт електроенергії з Росії та Білорусі Вывод американских войск из Афганистана завершен на 16-25 процентов » Выпущены веганские кроссовки с подошвой из переработанных воздушных шаров Лиссабонский бренд Undo for tomorrow представил кроссовки с подошвой из переработанных воздушных шаров. Бренд Undo for tomorrow выпустит новую модель веганских кроссовок Nuven с разноцветной подошвой из воздушных шаров и шин. Подкладка на 100% стоит из бамбука и работает как антибактериальная, контролируя потоотделение. Подошва доступна в четырех оттенках: белом, коричневом, темно-коричневом и черном. Кроссовки доступны для предзаказа на краудфандинговой платформе Indiegogo от €72 (около $88). На данный момент, эко-обувь собрала более 600 спонсоров. В Undo For Tomorrow обещают отправить заказы получателям в августе 2021 года. Как утверждают основатели бренда Патрик Доманн и Педро Мелло, их целью было показать потребителям, что товары из переработанных материалов могут выглядеть так же хорошо или даже лучше новых. Они добавили, что обувь не промокает под дождем и не скользит на влажных покрытиях.