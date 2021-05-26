Выбираем одеяло: основные критерии и параметры

Одеяло – неотъемлемый атрибут любой постели, и к его выбору нужно относиться внимательно. Важно купить максимально практичное изделие, которое в полной мере удовлетворяло бы потребность в комфорте. Однако в продаже одеяла представлены в очень большом разнообразии. Чтобы не растеряться при выборе, рекомендуем ознакомиться с основными характеристиками, на которые стоит ориентироваться.

Определяемся с размером

Это один из ключевых параметров, определяющих комфортность одеял. Выпускаются они в четырех основных размерах:

полуторные;

двуспальные;

евро;

кинг сайз.

Стоит отметить, что размеры той или иной модели могут варьироваться. Например, по ссылке https://penelopebedroom.com.ua/odeyala/?filter=155-215-sm полуторное одеяло купить можно со следующими параметрами – 155 х 215 сантиметров. Евро и King size представлены в 2 вариантах: 1) 195 х 215 и 200 х 220 см; 2) 220 х 240 и 240 х 260 соответственно.

Выбирать нужно исходя из своих представлений о комфорте, габаритов кровати и типа постельного белья.

Выбираем сезонность

Одеяла делятся на зимние и демисезонные. Первые обладают более выраженными теплоизоляционными свойствами. Под зимними одеялами уютно спать даже в прохладную пору. Обычно наполнитель таких моделей из шерсти, пуха и пера, хотя возможно также применение искусственных волокон.

Демисезонные более легкие и тонкие. Они способны обеспечить комфорт в прохладный вечер, но на зиму подойдут не всем. Наполнитель у них может быть разным: бамбук, тенсель, хлопок, микрофибра и пр.

В быту желательно иметь хотя бы пару моделей одеял разной сезонности, чтобы обеспечить себе комфортный сон в разную пору года.

Разбираемся в разновидностях наполнителей

Это тоже один из важнейших параметров, который следует учитывать при покупке. От типа наполнителя зависят следующие свойства:

цена;

теплоизоляция;

комфортность;

безопасность.

Различаются они по происхождению на искусственные и натуральные. Ко вторым относятся бамбук, хлопок, тенсель, шерсть, пух и перо.

Стоит знать, что некоторые натуральные наполнители выступают сильными аллергенами и противопоказаны людям с повышенной чувствительностью. К числу таковых относятся шерсть и пух с пером. Сырье растительного происхождения гипоаллергенное и безопасное. Впрочем, справедливости ради нужно отметить и тот факт, что оно уступает по теплоизоляционным показателям. Спальные принадлежности с овечьей шерстью в составе особенно рекомендованы людям с болезнями суставов, поскольку натуральные волокна содержат ланолин – вещество, обладающее целебными свойствами.

К искусственным наполнителям относятся микрофибра и нановолокно. Это современные практичные материалы, легкие и довольно теплые. В числе преимуществ стоит также отметить их гигиеничность. Искусственные волокна не поражаются паразитами и плесенью, их структура не подвергается разрушению под влиянием естественных факторов. Спальные принадлежности с такими видами наполнителей практичные и долговечные.

В статье мы детально рассмотрели, на какие основные характеристики нужно обращать внимание при покупке. Найти их можно в описании на сайте к той или иной модели одеяла.