В Україні заборонили імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомив народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко у Telegram.

“Я виступав на засіданні й вимагав безстрокової заборони, або хоча б до кінця цього року. Нагадував і про російську агресію, і про останні події в Білорусі, і про резолюції ПАРЄ. Однак фактично прийнято рішення зупинити імпорт поки тільки на чотири місяці. Треба боротися далі!”, – написав він.

Зазначимо, що з 15 травня 2021 року набув чинності закон, згідно з яким регулятор отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Крім того, рішення, яке ухвалила НКРЕКП, також передбачає запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

Раніше повідомлялось, що компанії сім’ї білоруського олігарха Миколи Вороб’я, наближеного до “президента” Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, і нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, заробляють на реалізації програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.