В меню древних иудеев обнаружили некошерную рыбу

Некошерная рыба входила в меню древних иудеев в период начала развития иудаизма и написания еврейской Библии, установили израильские ученые. Археологи проанализировали рыбные кости из 30 мест археологических раскопок и обнаружили останки рыб без чешуи и плавников, которых практикующие иудеи сегодня считают нечистыми и запрещенными к употреблению в пищу. Исследователи предположили, что запрет на некошерную рыбу возник не как продолжение древних диетических табу, а вследствие других причин, которые еще следует изучить. Работа опубликована в журнале Tel Aviv.

В иудаизме существую особые законы и требования к еде. Кашрут пищи, ее приемлемость или неприемлемость, описан во второй и пятой книгах Пятикнижия, Левите и Второзаконии, и строго соблюдается верующими. Например, липидный анализ керамики подтвердил соблюдение кашрута жителями еврейских кварталов средневекового Оксфорда. В отличие от других категорий диетических запретов (четвероногие, птицы, летающие насекомые и роящиеся существа), где запрещенные и разрешенные виды во многих случаях выделяются по названию, некошерные виды водной фауны описываются только со ссылкой на два анатомических критерия — отсутствие плавников или чешуи. Исследователи сосредоточились на одной конкретной линии свидетельств происхождения и ранней эволюции этого запрета — археозоологических останках рыб, потребляемых различными группами населения в южном Леванте в период между поздним бронзовым веком и византийским периодом.

Йонатан Адлер (Yonatan Adlera) из Ариэльского университета и Омри Лернау (Omri Lernau) из Хайфского университета исследовали 21646 скелетных элементов из 56 зооархеологических комплексов в Израиле и на Синае, датируемых примерно с 1550 года до нашей эры по 640 год нашей эры. Комплексы с менее чем 20 скелетными останками были исключены из исследования, чтобы свести к минимуму риск случайных аномальных результатов. Археологи выяснили, что из некошерных рыб чаще всего в пищу употреблялись сомообразные и хрящевые (акулы и скаты). В двух комплексах были также обнаружены кости пресноводных угрей семейства Anguillidae. Наибольшее количество скелетных элементов бесчешуйных рыб было обнаружено в поселениях, датируемых бронзовым и железным веками. Кости сома были обнаружены в значительном количестве на таких участках, как Тель-Бейт-Шеан (32 из 117 идентифицированных образцов) и Тель-Кинрот (33 из 73). Достаточно много останков хрящевых рыб (акул и скатов) было найдено на участках вдоль Средиземного моря, в Ашкелоне (249 из 2689 идентифицированных образцов) и Доре (19 из 370). В комплексах эллинистического, римского и византийского периода было обнаружено лишь незначительное количество скелетов некошерных рыб.

Главный вывод исследования, по мнению археологов, состоит в том, что употребление в пищу рыбы без чешуи, особенно сома, не было редкостью в иудейских поселениях в железный век и персидские периоды. Ученые отмечают, что это открытие позволит переосмыслить общепринятые положения о том, что пятикнижные диетические запреты возникли из более древних табу. В отличие от запрета на употребление в пищу свинины, запрет на водные виды без плавников и чешуек явно отклонялся от давних иудейских пищевых привычек. Авторы Торы, по-видимому, законодательно закрепили это ограничение, несмотря на отсутствие в его основе старых и широко распространенных диетических традиций.