Goldman Sachs признал биткоин инвестиционным активом Чехия предупредила Россию об угрозе разрыва отношений » В Британии рассекретили план Черчилля по военной операции против СССР для освобождения Восточной Европы Великобритания в мае 1945 года разработала план военной операции против СССР, пишет The Telegraph Согласно рассекреченному документу из Национального архива страны, спустя несколько дней после взятия Берлина советской армией премьер-министр Уинстон Черчилль поручил подготовить операцию «Немыслимое» («Unthinkable»). По плану западные союзники должны были в течение двух месяцев после капитуляции гитлеровской Германии вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР. Задачей было «ослабить влияние Союза на европейские страны». Черчилля «возмутило двуличие Сталина», который не собирался выполнять договоренности о поддержке построения демократии в послевоенной Европе.