В Бразилии нашли штамм коронавируса неизвестного происхождения

В Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено, заявили исследователи университета Сан-Паулу.

Как передает издание Globo, вариант впервые был обнаружен в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу. В настоящее время неизвестно, является ли он более заразным или опасным, чем уже знакомые штаммы.

По информации ученых, новый вариант, получивший название Р4, может иметь общее происхождение с «бразильскими» штаммами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28. По словам специалистов, штамм быстро распространяется в регионе и уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан-Паулу. Его быстрое распространение вызывает беспокойство у вирусологов.

Данные исследований университета Сан-Паулу были переданы в GISAID — международную инициативу свободного доступа к информации о геномах гриппа и коронавируса.