Ученые создали переключатель биологических часов человека

Жизнь на Земле развивалась в 24-часовом цикле между светом и тьмой, теплом и холодом. В результате наши клетки синхронизируются с этими 24-часовыми колебаниями, отмечает Виктор Шимански, профессор радиологической химии в медицинском центре Гронингена.

Наши циркадные часы контролируются центральным регулятором в супрахиазматическом ядре, это область мозга непосредственно над зрительным нервом, однако все наши клетки содержат свои собственные часы. Их можно отследить по колебанию в производстве и расщеплении определенных белков. Работа этих ритмов может быть нарушена и это приведет к заболеванию. И, конечно, пагубно сказывается влияет смена часовых поясов во время путешествий или переход на летнее или зимнее время.

Ранее биолог специализирующийся на циркадных ритмах Цуоши Хирота, доцент Института трансформирующих биомолекул Университета Нагои, разработал ингибитор киназы longdaysin (дословно переводится как «долгие дни»), который замедляет циркадные ритмы до цикла, который длится до 48 часов. В новом исследовании разработку снабдили выключателем, который позволял ему активировать или деактивировать соединение.

Новый аппарат может сдвигать биологические часы и выравнивать циркадные ритмы в организме. Его уже протестировали на рабах-зебрах.

Авторы считают, что протестированная и доработанная версия аппарата будет использоваться при лечении пациентов в тяжелом состоянии.