У Британії помер Вільям Шекспір — перший чоловік, якого вакцинували від коронавірусу

Про це пише українська служба ВВС.

Вільям Шекспір став першим чоловіком у світі, який отримав вакцину в Університетській клініці Coventry у грудні 2020 року. До нього щеплення зробили першій жінці — Маргарет Кенан.

Вільяму Шекспіру був 81 рік.

Його друг, Джейн Іннес, зазначив: «найкращою шаною Вільяму буде — зробити щеплення».

Містер Шекспір працював у компанії Rolls Royce. Його дружина Джой розповіла, що Вільям Шекспір був дуже вдячний за можливість одним з перших у світі отримати вакцину та пишався цим, коли читав своє ім’я у заголовках ЗМІ.

https://espreso.tv/u-britanii-pomer-vilyam-shekspir-pershiy-cholovik-yakogo-vaktsinuvali-vid-koronavirusu