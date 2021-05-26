Связанное с Россией пиар-агентство заподозрили в дезинформации о «смертоносности» западной вакцины

Пиарщики из агентства Fazze призывали немецко- и франкоговорящих пользователей Instagram, TikTok и YouTube поучаствовать в кампании против американской вакцины Pfizer. Такая информация содержится в расследовании The Guardian, сообщает «Дождь».

Блогеров насторожило письмо «на ломаном английском», в котором просили их создать видео с информацией о том, что якобы «уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти втрое выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca». Побочными эффектами последней вакцины, как официально признал европейский регулятор EMA, являются тромбозы; были случаи, когда вакцинация AstraZeneca приводила к смерти.

Fazze, в частности, предлагало иностранным блогерам навести подписчиков на мысль, «почему некоторые правительства активно покупают вакцину Pfizer, которая опасна для здоровья людей?». Делать это адресаты письма должны были не просто так, а за «большие деньги», но оговаривалось, что они не будут указывать, что данные о «сотнях смертей» от Pfizer — это реклама и спонсорский контент.

В статье отмечается, что поиск пиар-агентства Fazze в LinkedIn показал, что его создал предприниматель из России. Двое из четырех зарегистрированных в указанной соцсети сотрудников учились в «Сибирском государственном транспортном университете (возможно, в Сибирском государственном университете путей сообщения, СГУПС, или в Сибирском государственном университете водного транспорта, СГУВТ — «Росбалт»).

Ранее сообщалось, что Россию уличили в распространении ложной информации об искусственном происхождении вирусов. Целью кампании назывался «подрыв доверия» к медицине США. Кроме того, связанные с РФ аккаунты в соцсетях публиковали дезинформацию о коронавирусе, называя его биологическим оружием, созданным ЦРУ.