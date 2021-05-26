США вслед за ЕС обещают Белоруссии новые санкции

(Блумберг) — Пользуясь поддержкой США, лидеры Евросоюза начали процесс расширения санкций в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair Holdings Plc в Минске и ареста оппозиционного журналиста.

«Это пиратские действия, — заявил в ходе организованного агентством Блумберг вебинара во вторник министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц. — Меня очень злит произошедшее, мы не можем мириться с подобными действиями в Европе».

Президент США Джо Байден приветствовал усилия ЕС, назвав инцидент «прямым оскорблением международных норм». В сообщении президента говорится, что он поручил своей команде «разработать надлежащие опции» для привлечения причастных к инциденту к ответственности. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник провел телефонный разговор с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, находящейся в изгнании. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение пригласить ее и других лидеров оппозиции на саммит стран «Группы семи» в следующем месяце.

В понедельник лидеры ЕС обратились к Европейской комиссии с просьбой предложить круг белорусских чиновников, которых следует включить в существующий черный список, и поручили своим министрам подготовить более широкие меры в отношении компаний и целых секторов экономики страны.

Они также пообещали запретить белорусской авиакомпании «Белавиа» входить в воздушное пространство Евросоюза и призвали базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью.

«Это атака на демократию, это атака на свободу выражения и это атака на европейский суверенитет», — сказала журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако европейские санкции, вероятно, вступят в силу не ранее чем через месяц, а администрация США не указала, когда могут последовать меры с ее стороны. Белорусский лидер Александр Лукашенко выстоял в условиях многолетних западных санкций благодаря поддержке России и Китая, ужесточив репрессии, начавшиеся после антиправительственных протестов в стране прошлым летом.

Власти Беларуси в понедельник вечером опубликовали короткое видео с 26-летним журналистом Романом Протасевичем, задержанным после принудительной посадки самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс. Протасевич бесстрастно сообщил, что с ним обращаются «корректно», что у него нет проблем со здоровьем и что он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.

Видео производит «очень гнетущее впечатление», написал Твиттере во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Действия Беларуси будут иметь последствия», — сообщил он.

Ужесточение позиции ЕС в отношении Беларуси совпало с запланированным обсуждением ее близкого союзника — России. Президент Литвы Гитанас Науседа призвали ограничить д