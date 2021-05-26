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Sony показала около двух секунд экранизации Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом

Когда представят первый трейлер фильма, пока неясно.

Несколько кадров из грядущей картины появились в промо-ролике под названием «The Voices of Sony», где вкратце рассказали о работе основных подразделений корпорации.

Фрагмент видео с Uncharted длится примерно две секунды, но на нём можно увидеть Тома Холланда и Марка Уолберга, которые сыграли юного Натана Дрейка и его наставника Виктора Салливана.

Другой кадр по серии игр от Naughty Dog с главными героями опубликовали несколькими днями ранее, объявив, что Sony на данный момент занимается как минимум десятком фильмов и сериалов по мотивам видеоигр.

Экранизацию Uncharted планируют выпустить в прокат 10 февраля 2022 года. Фильм поставил Рубен Фляйшер, работавший над «Веномом» и двумя частями «Zомбилэнда».

26 мая, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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