Комедия «Школа хороших жен» с Жюльет Бинош выйдет в прокат в июле Фанаты «Армии мертвецов» нашли в фильме скрытый смысл » Sony показала около двух секунд экранизации Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом Когда представят первый трейлер фильма, пока неясно. Несколько кадров из грядущей картины появились в промо-ролике под названием «The Voices of Sony», где вкратце рассказали о работе основных подразделений корпорации. Фрагмент видео с Uncharted длится примерно две секунды, но на нём можно увидеть Тома Холланда и Марка Уолберга, которые сыграли юного Натана Дрейка и его наставника Виктора Салливана. Другой кадр по серии игр от Naughty Dog с главными героями опубликовали несколькими днями ранее, объявив, что Sony на данный момент занимается как минимум десятком фильмов и сериалов по мотивам видеоигр. Экранизацию Uncharted планируют выпустить в прокат 10 февраля 2022 года. Фильм поставил Рубен Фляйшер, работавший над «Веномом» и двумя частями «Zомбилэнда».