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С 3 июня в кинотеатрах покажут самые сексуальные короткометражки последних лет

Лето начинается с "Best Erotic Shorts-3"!

С 3 июня в кинотеатрах покажут самые сексуальные короткометражки последних лет. Показы пройдут в рамках фестиваля эротического кино «Best Erotic Shorts — 3«.

«У вас нет депрессии. Просто вам не хватает секса «- говорит психолог одной из героинь сборника фильмов.

И мы так подумали. Но не о ней, а о последнем годе. Такое впечатление, что у него был огромный недотр… кхм. Так или иначе, с этим надо что-то делать.

Например, делать фестиваль эротики. С пикантными. Горячими. Честными. Страстными. Фильмами. До мурашек по телу. До дрожи колен. До фейерверков и звезд в глазах.

Так как, дадим секса 2021-му?

Встречаемся в кинотеатрах с 3 июня. С собой берем самые смелые фантазии и того, с кем можно воплотить их после просмотра.

Трейлер 18+

26 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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