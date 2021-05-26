Польша не пустила белорусский пассажирский самолет в свое воздушное пространство

Пассажирский самолет белорусской компании «Белавиа» не пустили в воздушное пространство Польши. Данные Flightradar показывают, что лайнер летел по маршруту «Минск — Барселона».

Эту информацию подтвердил представитель Польского агентства гражданской авиации.

Как сообщает «Подъем», борт начал кружить над Кобрином, чтобы сбросить топливо и приземлиться.

Уточняется также, что еще два международных рейса вылетели из Минска — один направляется в Варшаву, другой — в Тирану. Пока информации по ним нет.

Напомним, после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича ряд европейских стран предупредили о закрытии воздушного пространства для белорусских рейсов, в том числе Швеция, Чехия, Финляндия и другие страны ЕС.